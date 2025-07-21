Огонь повредил собинскую достопримечательность 19 века – сгорела расселенная казарма, находящаяся по адресу Рабочий проспект, 9. Возгорание началось около 4 часов дня 20 июля, пожарных

Огонь повредил собинскую достопримечательность 19 века – сгорела расселенная казарма, находящаяся по адресу Рабочий проспект, 9. Возгорание началось около 4 часов дня 20 июля, пожарных вызвали в 16:37, рассказали в пресс-службе МЧС области. К приезду спасателей пламя успело распространиться на площади в 2500 квадратов. Пожар ликвидировали до утра 21 июля. Что стало причиной возгорания, пока