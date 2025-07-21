Владимирский областной суд признал 60-летнего жителя подмосковных Люберец виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает региональное

Владимирский областной суд признал 60-летнего жителя подмосковных Люберец виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает региональное управление СК. Трагедия произошла осенью 2024 года в СНТ «Черемушки-2» Александровского района. Мужчина вместе с соседом по даче распивал алкоголь. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт — осужденный схватил нож и несколько раз