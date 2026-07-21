Приговор в силу не вступил.

Судогодский районный суд оштрафовал жителя соседнего региона за применение насилия к представителю власти.Инцидент произошел 26 июня 2026 года на 255-м километре федеральной трассы М-12, где столкнулись грузовик «Камаз» и внедорожник «Лексус». Прибывшие инспекторы ДПС установили, что водитель иномарки был пьян, и доставили его в отдел полиции.В отделе нарушитель устроил погром, вынудив полицейских надеть на него наручники. В ярости мужчина с силой пнул инспектора ГИБДД по ноге. Суд назначил агрессору штраф в размере 180 тысяч рублей. Также водитель понес административное наказание за отказ от теста на алкоголь.