Участники поискового объединения «Часовые Памяти» завершили очередную экспедицию, где им удалось найти и с воинскими почестями перезахоронить 30 солдат и командиров Красной Армии. Эти

Участники поискового объединения «Часовые Памяти» завершили очередную экспедицию, где им удалось найти и с воинскими почестями перезахоронить 30 солдат и командиров Красной Армии. Эти бойцы считались пропавшими без вести более 80 лет. Об этом поделились в облправительстве. В состав группы вошли поисковики из Владимира, Судогды, Меленок, Гусь-Хрустального, Мурома и Мстёра, а также сотрудники компании «Энергосбыт