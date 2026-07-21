Суздаль вновь станет столицей классической музыки под открытым небом.

Как сообщили авторы масштабного проекта, летом следующего года, ориентировочно с 10 по 18 июля, древний Суздаль вновь примет почетный статус главного центра академической музыки под открытым небом.Минувший сезон грандиозного музыкального форума объединил на своих площадках рекордное число слушателей — свыше 40 тысяч человек. Концертная афиша представила публике богатое разнообразие стилей, гармонично сочетая различные музыкальные направления и классические исполнительские школы.Все выступления развернулись в окружении живописных исторических панорам: симфонические программы давали на территории Суздальского кремля, а камерные вечера проходили на сцене «Зарядье» у Торговых рядов.Проведение этого масштабного события курирует полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, а всестороннюю поддержку оказывают федеральное Министерство культуры и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.