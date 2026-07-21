В области зафиксирован спад заболеваемости ОРВИ на 10,2%.

Роспотребнадзор Владимирской области подвел итоги прошедшей недели. В регионе зафиксировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями — показатель упал на 10,2 процента по сравнению с предыдущим периодом.За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратился 3191 человек, из них 886 — жители Владимира. Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных категориях. Лабораторные исследования показали, что в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии, такие как парагрипп и риновирусы.При этом на 3 неделе июля (с 13 по 19 июля) в областном центре лабораторно подтвержден один случай новой коронавирусной инфекции, который протекал в форме ОРВИ.Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать базовые меры профилактики: при появлении симптомов обращаться к врачу, не заниматься самолечением, чаще мыть руки после посещения общественных мест и регулярно проветривать помещения. Своевременная вакцинация и гигиена позволяют свести риск заражения к минимуму.