Турнир продлится до 23 июля.

Владимир принимает Межрегиональные спортивные состязания специальных управлений федеральной противопожарной службы МЧС России. 13 сильнейших команд из разных регионов страны, объединяющие 100 мужчин и 20 женщин, будут бороться за звание лучших.Пожарно-спасательный спорт — это не только невероятно зрелищная дисциплина, но и демонстрация приемов, которые ежедневно спасают жизни людей на реальных пожарах.Участники покажут силу, скорость и мужество в нескольких дисциплинах: преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, подъеме по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни, установке и подъеме по трехколенной выдвижной лестнице, а также в боевом развертывании.Зрители могут бесплатно посетить соревнования 21 и 23 июля на стадионе «Торпедо», а 22 июля — на стадионе «Прометей» в Загородном парке.