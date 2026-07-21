Уголовное дело будет рассмотрено Юрьев – Польский районным судом.

Прокуратура Юрьев-Польского района направила в суд дело жителя соседнего региона, обвиняемого в крупном мошенничестве. В феврале 2026 года мужчина согласился на подработку курьером у телефонных аферистов, полностью понимая незаконность схемы.Его подельник позвонил местной пенсионерке и запугал ее делом о спонсировании терроризма. Поверив лжи, женщина обналичила почти полмиллиона рублей и передала приехавшему к ее дому обвиняемому, который отвез деньги в столицу и отдал сообщникам.Фигурант признал вину. Прокуратура требует взыскать с него всю похищенную сумму. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.