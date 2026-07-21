Исполнение решения контролируется надзорным ведомством.

Вязниковский городской суд удовлетворил иск межрайонного прокурора, который действовал в интересах местного жителя. Суд обязал ответчика выплатить обманутому гражданину 129 тысяч рублей незаконно полученных средств, а также почти 28 тысяч рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами. Общая сумма выплат превысит 157 тысяч рублей.Ранее прокуратура провела проверку и выяснила, что в 2025 году мошенники позвонили жителю Вязниковского района, представились сотрудниками банка и убедили его перевести 129 тысяч рублей на «безопасный» счет.В ходе расследования уголовного дела был установлен владелец этого счета, которым оказался житель Вязников. Для возврата похищенных средств прокуратура обратилась в суд, который в полном объеме удовлетворил все исковые требования ведомства.