Забота о лесе — дело общее.

Специалисты муниципального казенного учреждения «Зеленый город» приступили к выполнению комплексных лесоустроительных работ на всей территории Владимирского городского лесничества.Этот процесс представляет собой не обычную санитарную вырубку, а целую систему научных и практических мероприятий. Специалисты проведут проектирование лесных участков по категориям защитного статуса, выполнят таксацию для точного учета и оценки здоровья деревьев, а также создадут новый лесохозяйственный регламент. Итогом станет разработка долгосрочного проекта развития зеленых зон с учетом строгих экологических стандартов.Лесные массивы Владимира традиционно остаются излюбленными местами для семейного отдыха, пеших прогулок и занятий спортом. Планируемые мероприятия помогут повысить безопасность в лесах за счет своевременного удаления сухостоя и аварийных ветвей, создать новые благоустроенные рекреационные зоны и сберечь уникальные природные ландшафты. Системная забота о зеленых насаждениях сделает областной центр еще более уютным и экологически чистым.