Число стобалльных результатов выросло почти вдвое.

Развитие экономики региона требует подготовки квалифицированных кадров в области математики и естественных наук. Благодаря участию Владимирской области в национальных проектах «Образование» и «Профессионалитет» удалось существенно модернизировать учебную базу школ и колледжей. Тесное сотрудничество правительства, педагогов и промышленных предприятий позволило перенастроить образовательную систему под актуальные запросы рынка труда.Результатом системной работы стал значительный рост интереса молодежи к профильной математике и физике. Качественный сдвиг в сторону точных наук стал настоящей сенсацией этого сезона: по числу высших баллов технические дисциплины вдвое опередили гуманитарные. Физика, химия и математика суммарно принесли региону 27 стобалльных работ, тогда как история, литература и обществознание — 12. Общее количество максимальных результатов выросло почти в два раза: с 38 в прошлом году до 66 в текущем.Историческим достижением стал первый в летописи области результат в 300 баллов. Его автором стала выпускница муромской школы № 4 Виолетта Бочкарева, показавшая высший уровень знаний по математике, физике и русскому языку. Кроме того, сразу трое ребят из Владимира и Вязников набрали по 200 баллов.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил талантливых выпускников и их наставников с выдающимся успехом. Каждый стобалльник получит региональную премию по 50 тысяч рублей за каждый предмет. Кроме того, губернатор рассчитывает, что наши умники и умницы успешно продолжат обучение и в скором времени станут профессионалами, работающими на благо родной области.