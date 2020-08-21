Алексей Сипач: По итогам 2019 года на уровне Правительства и Министерства спорта Российской Федерации наша область отмечена в числе лучших участников.

20 августа на своей пресс-конференции директор Департамента физической культуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач рассказал журналистам о реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».- Президент России Владимир Путин поставил серьёзную задачу по развитию массового спорта. В соответствии с Указом «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» у этому сроку в систематические занятия физической культурой и спортом должно быть вовлечено 70 процентов жителей страны, – обозначил Алексей Сипач. - Департамент физической культуры и спорта Владимирской области в рамках национального проекта «Демография» реализует федеральный проект «Спорт – норма жизни». По итогам 2019 года на уровне Правительства и Министерства спорта Российской Федерации наша область отмечена в числе лучших его по реализации.В муниципальных образованиях области строятся современные физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки и стадионы, реконструируется спортивная база.В 2020 году после реконструкции введён в эксплуатацию спортивный комплекс имени Паушкина в Гусь-Хрустальном, построены две спортивные площадки – в пос. Красное Эхо Гусь-Хрустального района и в деревне Бараки Судогодского района. До конца года запланирован ввод ФОКов, стадионов, спортивных залов и бассейнов.Всего на развитие спортивной инфраструктуры региона в консолидированном бюджете области в рамках реализации нацпроекта в 2020 году предусмотрено 248,1 млн рублей.- Кроме того, во Владимирской области второй год строят малые спортивные площадки ГТО, напомнил директор Департамента физической культуры и спорта. В прошлом году такие площадки были созданы в 7 муниципальных образованиях региона: в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском и Петушинском районах. До середины сентября этого года аналогичные объекты появятся в Киржачском, Собинском, Судогодском и Юрьев-Польском районах.Также поставлено спортивное оборудование для общефизической и специализированной подготовки СШОР дзюдо, самбо имени Рыбина города Коврова и владимирской СШОР по спортивной гимнастике имени Толкачёва на сумму более 8,5 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов, причём 7,785 млн рублей – это федеральные деньги.Большое внимание было уделено в регионе и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений спорта. Директор Департамента напомнил, что с 2019 года муниципальным образованиям предусмотрена субсидия из областного бюджета на реализацию муниципальными учреждениями программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов. Её общий объём составил 65 млн рублей. В прошлом году деньги получили 25 местных спортшкол, в текущем – возможность обновить спортивное оборудование, экипировку и инвентарь предоставлена уже 29 муниципальным спортивным школам.