Жителей столицы призвали привыкать к теплой погоде. В Москву пришел аномальный октябрь, который, по мнению экспертов, больше походит на июнь. Заведующий лабораторией климатологии ..

Жителей столицы призвали привыкать к теплой погоде. В Москву пришел аномальный октябрь, который, по мнению экспертов, больше походит на июнь.Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что воздух в столице на этой неделе прогреется до 15 градусов выше нуля. Подобные значения являются аномальными, пишет . "Конечно, это аномалия, но такие аномалии на фоне такого сильного потепления будут происходить все чаще и чаще. Так что это нормальная анормальность", – цитирует специалиста "". Происходящее связывают с тем, что антициклон над городом засасывает воздух с юга.