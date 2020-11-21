И сделать их можно из подручных материалов - бумаги, картона или даже коврика для йоги.

Супергерои - выдуманные творцами комиксов персонажи , обладающие нечеловеческими возможностями, побеждают всегда. Наш корреспондент Юлия Шувалова, всегда готовая совершать геройские поступки, сегодня примеряет на себя соответствующий костюм.Перевоплощение в рыцаря начинается с костюма, говорит Александр Лещинский. И сделать его можно из подручных материалов - бумаги, картона или даже коврика для йоги. Такое необычное увлечение Александра началось с фильма "Железный человек". И вот уже на протяжении 10 лет он создает супергеройские костюмы в своем гараже. Здесь у него уже целая коллекция: оружие, маски, доспехи. Но самое интересное, по словам Александра, это создание костюмов.Александр Лещинский:- Брал малярный скотч, обматываешь человека малярным скотчем. А перед этим пленкой пищевой можно обмотать, чтобы не приклеился. Рисуешь на нем, вырезаешь и получается такие шаблончики, эти шаблончики накладываешь на материал ЭВА. Из него вырезаешь и склеиваешь. Получаются вот такие части доспехов.))К творчеству Александра присоединился и брат Антон. Ему нравится создавать оружие и шлемы. И делает он это обычно в программе - Пепакура. В ней можно спроектировать любую идею. К примеру, сейчас проектируется шлем. Получившуюся модель печатают, разрезают на детали и склеивают. Для придания прочности, делится Антон, необходимо обработать эпоксидной смолой, зашпаклевать и прогрунтовать. И если необходимо, покрасить.Антон Лещинский:- Вот тоже пример. Не думайте, это не холодное оружие. Это тоже пепакура. Это тоже бумага и немного шпаклевки. А для того, чтобы была прочнее я добавил внутрь вату. Это я уже дела без брата, один сам. Ещё я делал мачете, но она сломалась.У каждого костюма - своя история, говорит Александр. Так, "Рыцарь" и "Женщина- воин" появились как персонажи на день города в Гусь-Хрустальном. А крылья "Ангела" были созданы для тематической фотосессии. Пандемия подсказала новый образ - маску от коронавируса в супергеройском формате. Удивительным получился и костюм на Хэллоуин.-Как ты себя чувствуешь в этом костюме?-Честно прекрасно. Я как будто в скафандре. Я даже ничего не вижу, но зато тепло здесь.-А ты то как себя чувствуешь?-Я себя отлично чувствую. Защищена от коронавируса.Мечта у ребят побывать на Российском фестивале Комик-кон. Там участники со всей страны представляют публике свои яркие образы любимых персонажей.Александр Лещинский:- В планах, жена тоже очень хочет, космический костюм сделать. Добавить элементы подсветки, светодиодные ленты. Сделать такой космический, футуристический костюм.Сейчас в коллекции у ребят - 4 образа. Но примеряя броню, понимаешь, что на самом деле супергеройские костюмы очень хрупкие и для серьезных сражений не годятся. Хотя кто рискнет напасть на такую даму?Юлия Шувалова:- С помощью Антона и Александра мне удалось стать супергероем. Осталось только дождаться своих суперспособностей. Мне, например, хочется стать бессмертной.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"