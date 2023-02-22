С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180467 владимирцев.

Во Владимирской области 22 февраля выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире и Муроме диагноз подтвердился по 14 раз. Ещё 15 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, по 3 - в Петушинском, Кольчугинском и Меленковском, по 4 - в Александровском и Камешковском, 5 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Киржачском, по 1 - в Суздальском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180467 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50021 заболевший во Владимире, 21377 - в Ковровском районе и 19513 - в Муроме.