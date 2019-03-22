У берегов Крыма вновь неспокойно. Рядом с полуостровом заметили военный самолет США. Подобная активность настораживает: ранее американские журналисты призывали бомбить Крымский мост.

У берегов Крыма вновь неспокойно. Рядом с полуостровом заметили военный самолет США. Подобная активность настораживает: ранее американские журналисты призывали бомбить Крымский мост.Сообщается, что к берегам полуострова приблизился самолетрадиоэлектронной разведки Boeing RC-135. О приближении летательного аппарата кКрымскому мосту сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.По некоторым сведениям, самолет взлетел с базы в Греции дляразведывательных мероприятий. Последние годы подобная активность стран НАТО внепосредственной близости от Крымского моста заметно активизировалась.В прошлом году над Черным морем заметили американскийсамолет-разведчик Lockheed P-3 Orion и самолет на основе Boeing707-320. Помимо прочего, они обеспечивают связь с атомными подводными лодками.Почему американцы стали действовать так активно послестроительства ? Эксперты предполагают, что это связано снамерением Вашингтона раскрыть возможности российской военной группировки,сосредоточенный у переправы.Впрочем, нельзя исключать и более агрессивных намерений, темболее что в США уже предлагали решить вопрос с Крымским мостом радикально -уничтожить переправу. Вскоре после открытия ее автомобильной части в мае 2014года журналист влиятельного американского издания The Washington Examiner ТомРоган призвал нанести по ней военный удар.По его словам, необходимо ударить в одну из точек , чтобы снизить количество жертв. Стоит отметить, что нанесение удара попереправе ранее обсуждали горячие головы и на Украине.