Экс-солистка группы ВИА Гра прокомментировала слова
одного из своих подписчиков в Instagram. Вера Брежнева с юмором ответила на комментарий о ее возрасте.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" прокомментировала слова
одного из своих подписчиков в Instagram. Вера Брежнева с юмором ответила на комментарий о ее возрасте.
Певица опубликовала в соцсети совместное фото с
дочерью Валерия Меладзе – Ингой, обратившись к поклонникам. Вера Брежнева подметила,
что они с племянницей выбрали одежду одной цветовой палитры, поэтому и на снимке
царит гармония.
"Кроме удивительного
совпадения цветов на фото, Инга была в украшении, которое мне очень понравилось…
Талантливая наша девочка, как у вас с родственниками?" – спросила подписчиков исполнительница.
Один из фолловеров позволил себе бестактный выпад в адрес возлюбленной продюсера
Константина Меладзе, заговорив о ее "старости".
"Вера, годы берут свое! Мне даже жалко тебя! Ты уже
бабка", – заявил хейтер. Однако 37-летняя Вера Брежнева достойно, но жестко
ответила на критику. "Мне вас тоже жалко, дедка",
– написала она.
Ранее в интервью Вячеславу Манучарову
в его YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" призналась, что старается
отвечать своим недоброжелателям в Instagram, особенно тем, которые пытаются ее обидеть.
По мнению артистки, на такое способны только глубоко несчастные люди и их нужно пожалеть.
Напомним, в октябре 2015 года певица тайно вышла замуж за продюсера
Константина Меладзе. Отношения между ними завязались, когда исполнительница
была участницей группы "ВИА Гра". У певицы есть дочь от бывшего
мужа, украинского бизнесмена Михаила Кипермана.