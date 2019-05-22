Экс-солистка группы ВИА Гра прокомментировала слова одного из своих подписчиков в Instagram. Вера Брежнева с юмором ответила на комментарий о ее возрасте.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" прокомментировала словаодного из своих подписчиков в Instagram. Вера Брежнева с юмором ответила на комментарий о ее возрасте.Певица опубликовала в соцсети совместное фото сдочерью Валерия Меладзе – Ингой, обратившись к поклонникам. Вера Брежнева подметила,что они с племянницей выбрали одежду одной цветовой палитры, поэтому и на снимкецарит гармония."Кроме удивительногосовпадения цветов на фото, Инга была в украшении, которое мне очень понравилось…Талантливая наша девочка, как у вас с родственниками?" – спросила подписчиков исполнительница.Один из фолловеров позволил себе бестактный выпад в адрес возлюбленной продюсераКонстантина Меладзе, заговорив о ее "старости"."Вера, годы берут свое! Мне даже жалко тебя! Ты ужебабка", – заявил хейтер. Однако 37-летняя Вера Брежнева достойно, но жесткоответила на критику. "Мне вас тоже жалко, дедка",– написала она.Ранее в интервью Вячеславу Манучаровув его YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" призналась, что стараетсяотвечать своим недоброжелателям в Instagram, особенно тем, которые пытаются ее обидеть.По мнению артистки, на такое способны только глубоко несчастные люди и их нужно пожалеть.Напомним, в октябре 2015 года певица тайно вышла замуж за продюсераКонстантина Меладзе. Отношения между ними завязались, когда исполнительницабыла участницей группы "ВИА Гра". У певицы есть дочь от бывшегомужа, украинского бизнесмена Михаила Кипермана.