Кажется, споры вокруг школьной формы не утихнут никогда. Несмотря на то, что во многих общеобразовательных учреждениях еще несколько лет назад ввели обязательную форму, в некоторых школах учащиеся могут одеваться так, как пожелают. А значит, есть о чем спорить.

Кажется, споры вокруг школьной формы не утихнутникогда. Несмотря на то, что во многих общеобразовательных учреждениях ещенесколько лет назад ввели обязательную форму, в некоторых школах учащиеся могутодеваться так, как пожелают. А значит, есть о чем спорить.Основные аргументы "за"Школьная форма размывает границы между детьми разных социальных слоевОсобенное значение данный пунктимеет для тех, чьи финансовые возможности не позволяют одевать ребенка так, какдругие родители одевают его сверстников. Дети из более состоятельных семей неимеют возможности демонстрировать в стенах школы дорогие наряды, а значит, и неимеют оснований высмеивать скромный внешний вид других учащихся.Школьная форма важна для дисциплиныКогда ученики немогут надеть в школу короткую юбку, топ с открытым животом или глубокимвырезом, футболку с ярким вызывающим принтом и прочие "молодежные" вещи, онияснее осознают, что школа создана не для того, чтобы красоваться, а для того,чтобы учиться. К тому же подростки меньше отвлекаются друг на друга и не тратятучебное время на обсуждение новой кофточки одноклассницы.Не нужно подбирать варианты одежды. Школьная формаизбавляет родителей от ежедневных мучительных дум о том, во что одеть своечадо, какую юбку постирать к следующему дню, и какие джинсы с какой футболкойсочетаются.Аргументы "против"Школьная форма мешаетпроявиться индивидуальностиОднообразный гардероб не дает детям и подросткамвыразить себя через одежду. Это настоящий кошмар для подрастающего поколения –ежедневно приходить в одном и том же, да к тому же выглядеть так же, как всеостальные.Школьная форма хорошего качества – дорогая и сложная вуходеПолный комплект хорошей формы, сделанной из качественных материалов,действительно может обойтись недешево. К тому же она требует тщательного иаккуратного ухода, ее не всегда можно закинуть в стиральную машину с остальнымивещами. Некоторые костюмы время от времени требуется сдавать в химчистку, чтотоже требует дополнительных затрат.Школьная форма в некоторых ситуациях непрактична инеудобнаКонечно, бегать, скакать, прыгать, играть в снежки или дурачиться,падая на пол, в школьной форме неудобно. А в некоторых случаях и страшно – когдаребенок знает, что родителям пришлось потратиться на форму, и ему крупнопопадет, если он ее испортит. Но как же сложно ребенку себя сдерживать!И все же не стоит экономить на покупке школьной формы.Выбирать нужно очень тщательно, чтобы она была максимально удобной икачественной, ведь ребенок будет носить ее ежедневно.