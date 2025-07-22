Во Владимире ООО «Ритуал» признано виновным в коррупционном правонарушении – компания заплатит штраф 500 тысяч рублей. Такое решение принято по итогам прокурорской проверки, сообщили в

Во Владимире ООО «Ритуал» признано виновным в коррупционном правонарушении – компания заплатит штраф 500 тысяч рублей. Такое решение принято по итогам прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Как установлено надзорным ведомством, исполняющий обязанности директора «Ритуала» передавал заведующему патологоанатомическим отделением городской больницы взятки – всего более 180 тысяч рублей. Деньги предназначались за ускоренное оформление документов