22.09.2021

2021-09-22 11:20:04

Во Владимирском детском саду для пожилых можно пройти реабилитацию, найти заботу и общение

Во Владимире появился «детский сад» для пожилых. В отделении дневного пребывания пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могут пройти реабилитацию и провести свободное время. Продолжит Екатерина Таманова.



- Тогда едем на велосипеде. Включаем велосипед сейчас.



С первого взгляда, интерактивный модуль можно принять за компьютерную игру. Но 20 различных программ предназначены не для досуга, а коррекции нарушений мелкой и крупной моторики. С помощью трех модулей пожилым людям помогают восстановить движения, сделать руки более сильными и послушными. Это особенно необходимо, к примеру, после инсульта.



Галина Юдина, заведующая отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов:



- Приходят к нам женщины, не могут обслуживать себя дома, не могут чистить овощи. И когда они приходят и говорят, что к концу обслуживания им удалось почистить картофель, держать чашку в руке, конечно, уже успехи.



Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста открыли в областном центре в августе этого года. Реабилитацию после тяжелых заболеваний пенсионеры здесь проходят около месяца, общаются с психологом, отдыхают, занимаются творчеством, например, рисуют песком.



Анна Сачкова, реабилитолог:



- Можно нарисовать свои ощущения, свои мечты, свои проблемы, убрать их, разрушать. И создать то, что поможет тебе в дальнейшем. На самом деле, очень большой спектр занятий, которые могут быть с песком. Это еще и плюс отличные тактильные ощущения.



Все занятия проходят в игровом формате, чтобы не перетруждать пожилых людей. С помощью специальной установки тренируют вестибулярный аппарат, движения практически незаметны, но такие тренировки помогут зимой устоять на скользком льду. А с помощью этой установки можно написать музыку лишь одним движениям руки.



Такие занятия также помогут развитию моторики. Альбина Александровна всю жизнь занималась рукоделием, много лет вела занятия в студии по лоскутному шитью. Но здесь нашла новое увлечение. Каждый день для пенсионеров проводят мастер-классы, помогают своими руками создавать фоторамки и даже картины.



Альбина Алиева, пенсионерка:



- Это вот для меня новое что-то, я в свои годы первый раз этим занимаюсь, хотя и все время рисовать умела, и вышивать, и так далее. Вот потом у нас очень интересно - это товарищ Аня, она много знает, многому нас учит. Это очень прекрасно.



Но главное в центре дневного пребывания - забота и общение. Они лучше всего помогают пожилым людям восстановиться после тяжелой болезни.



Екатерина Таманова, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”.