В Королеве пожилой мужчина нарвался на мошенницу. Злоумышленницу задержали и отправили по стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело. Как удалось установить следователям, ..

В Королеве пожилой мужчина нарвался на мошенницу. Злоумышленницу задержали и отправили по стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело.Как удалось установить следователям, пенсионер попросил прохожую показать ему, как добраться до ближайшей стоматологии. Женщина представилась соцработником и предложила записаться к ее родственнику, который якобы качественно и дешево лечит зубы.После этого пожилой мужчина забрал из банка 100 тысяч рублей и передал их своей спутнице. Мошенница пересчитала деньги и вернула ему фальшивые купюры – билеты "Банка приколов". Пенсионер обнаружил подмену дома и обратился в полицию, передает .