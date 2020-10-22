Транспортный пилотируемый корабль Союз МС-1 доставил экипаж МКС из двух россиян, Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, и одного американца, Кристофера Кэссиди, с орбиты на землю, передает сайт ..

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-1" доставил экипаж МКС из двух россиян, Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, и одного американца, Кристофера Кэссиди, с орбиты на землю, передает сайт . Приземлились они в степи неподалеку от города Жезказган в Карагандинской области Казахстана.