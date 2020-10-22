Транспортный пилотируемый корабль Союз МС-1 доставил экипаж МКС из двух россиян, Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, и одного американца, Кристофера Кэссиди, с орбиты на землю, передает сайт ..
<a href="https://33live.ru/novosti/22-10-2020-kosmonavty-prileteli-na-rossijskom-soyuze-v-kazaxstan.html" target="_blank">Космонавты прилетели на российском Союзе в Казахстан</a> - Транспортный пилотируемый корабль Союз МС-1 доставил экипаж МКС из двух россиян, Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, и одного американца, Кристофера Кэссиди, с орбиты на землю, передает сайт ..
[url=https://33live.ru/novosti/22-10-2020-kosmonavty-prileteli-na-rossijskom-soyuze-v-kazaxstan.html]Космонавты прилетели на российском Союзе в Казахстан[/url] - Транспортный пилотируемый корабль Союз МС-1 доставил экипаж МКС из двух россиян, Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, и одного американца, Кристофера Кэссиди, с орбиты на землю, передает сайт ..