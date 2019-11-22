Жительница Челябинской области 11 лет держала своих детей взаперти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как пишет телеграм-канал RT, женщина не выпускала на улицу трех своих ..

Жительница Челябинской области 11 лет держала своих детей взаперти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.Как пишет телеграм-канал RT, женщина не выпускала на улицу трех своих детей, не разрешала им ходить в школу и запрещала общаться со сверстниками. В итоге обе дочери, а также 15-летний сын сбежали из дома. Дети заявили в полиции, что не хотят возвращаться домой. Узнав об этом, злоумышленница наложила на себя руки.