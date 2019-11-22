Депутат из Щелкова Алексей Яковлев предложил предложил ввести на территории района полный запрет на продажу алкоголя. Свое предложение он озвучил губернатору Подмосковья Андрею ..

Депутат из Щелкова Алексей Яковлев предложил предложил ввести на территории района полный запрет на продажу алкоголя. Свое предложение он озвучил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.Яковлев убежден, что эта мера может привести к сокращению числа преступлений, а также она позволит повысить уровень безопасности и улучшит привлекательность Щелково. По словам политика, это можно опробовать на территории округа, а потом предложить провести такой же эксперимент и в других регионах России, передает .Депутат сравнил подобный шаг с полным запретом наркотиков. Якобы, никто же не возмущается тем, что нельзя употреблять наркотические вещества. Он уверен, что запрет на спиртное будет исправно работать, так как сам намерен следить за его выполнением.