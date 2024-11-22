В отношении женщины возбуждены дела по статьям о халатности и превышении должностных полномочий.

Бывшая начальница управления образования Муромского района Владимирской области подозревается в превышении должностных полномочий и халатности. По информации УФСБ, в октябре 2023 года она заключила контракт на покупку квартиры, которая была признана аварийной, без должной проверки.В декабре экс-чиновница повторила это действие, зная о ненадлежащем состоянии жилья. Одна из сделок уже расторгнута, а средства возвращены в бюджет. В отношении женщины возбуждены дела по статьям о халатности и превышении должностных полномочий.Напомним, ранее мы писали, что