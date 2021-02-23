Что больше, чем в соседних регионах.

Что больше, чем в соседних регионах.В 2019 году умер 21301 житель нашего региона. В то время как в прошлом, 2020-м, уже 24010. Таким образом прирост составил более 2, 5 тысячи умерших.При этом за все время пандемии от коронавируса во Владимирской области скончались всего 838 человек.Отметим, что в минувшем декабре у нас умерло 2785 человек. А годом ранее, в декабре - 2019 - только 1836.Для сравнения: в Ивановской области скончалось в 2019 году 15807 человек. А в 2020-м - 17503 человека. Прирост немногим больше 2 тысяч умерших. Вполне сравним с владимирским.А вот в другой соседней области - в Рязанской - в 2019 году умерли 18870 человек. В прошлом же - 2020-м - 19800. Здесь прирост только 1 тысяча умерших.В целом по России на 63,1% увеличилась смертность в дек 2020 года по сравнению с декабрем 2019 г. (в ноябре было +55,6%). Таким образом, избыточная смертность 2020 к 2019: 323802 человек (+18%).