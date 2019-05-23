Известный журналист объяснил нежелание участвовать в дуэли с краснодарским коллегой Кириллом Гурьевым. Владимир Соловьев боится, что на него могут подать в суд.

Известныйжурналист объяснил нежелание участвовать в дуэли с краснодарским коллегойКириллом Гурьевым. ВладимирСоловьев боится, что на него могут подать в суд.Шоумен уличил журналиста в желаниипрославиться. Краснодарец обрушился на Владимира Соловьева из-за слов опротестовавших против строительства храма "потомках бесов, убивших царя" вЕкатеринбурге."Вспомните,как Лебедев один раз на передаче ударил Полонского! Он тут же получил судимость",– цитирует Владимира Соловьева RNS. Крометого, шоумен посоветовал Кириллу Гурьеву проявить свои бойцовские качества наринге в MMA.Также журналист уверен, что за вызовом на"дуэль" стоит желание краснодарского коллеги прославиться. "Этот человекназывает себя "человек-пельмень" (так называется его Telegram-канал – Прим. ред.). В следующий раз мне отвечать"человеку-колбаске", "человеку-бородинскому хлебушку", "человеку-торшеру"?", – оправдалсяВладимир Соловьев. Он считает, что Гурьеву "нужна психиатрическая помощь".Ранее краснодарский журналист опубликовалоткрытое письмо обозвавшего протестующих противстроительства храма екатеринбуржцев "потомками бесов". Гурьев вызвал ведущегона дуэль. "Я не хочу с тобой разговаривать, я просто хочу надрать тебе зад", -дерзко заявил краснодарец.Как писали "Дни.ру", ранее екатеринбурженка Евгения Чудновец подала жалобуна телеведущего в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловскойобласти. Она заявила, что за его слова можно привлечь по статьям за оскорблениерелигиозных чувств, за разжигание ненависти и за клевету. Женщина намеренаподать заявление и в Генпрокуратуру.