Приговор в законную силу не вступил.

Вязниковский городской суд приговорил 33-летнего местного жителя к 2 годам принудительных работ за вооруженное хулиганство.Днем 24 марта подсудимый поссорился с детьми, игравшими в футбол во дворе. Опасаясь за сохранность окон и припаркованных машин, мужчина отобрал мяч и разрезал его карманным ножом.Затем хулиган натянул половинку испорченного мяча на голову 10-летнего мальчика, а когда ребенок развернулся, чтобы уйти домой, ударил его ножом в спину.Нападавший полностью признал свою вину. Отбывать двухлетний срок он будет в исправительном центре.