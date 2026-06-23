Соответствующее сообщение 23 июня, в 10.15 распространила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Владимирская область. Владимирцам

Соответствующее сообщение 23 июня, в 10.15 распространила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Владимирская область. Владимирцам рекомендовано соблюдать меры безопасности. В случае необходимости звонить 112. Ракетная опасность также объявлена в соседних регионах: в Ивановской и Московской областях. Ранее и впервые во Владимирской области объявляли ракетную опасность 9 апреля 2026 года. Важно: как