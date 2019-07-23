Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать отношения и демонстрируют настоящую идиллию. А сегодня, 23 июля, режиссер отмечает день рождения.

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать отношения и демонстрируют настоящую идиллию. А сегодня, 23 июля, режиссер отмечает день рождения.Константину Богомолову исполнилось 44 года. Трогательно поздравила прославленного режиссера его возлюбленная, скандально известная телеведущая Ксения Собчак. На своей странице в Instagram она опубликовала интимное видео с участием именинника.В ролике влюбленные снимают себя на фоне городского пейзажа. Предположительно, пара находится за границей. Счастливая Ксения Собчак улыбается и нежно целует Константина Богомолова в щеку. Тот, почувствовав интимное прикосновение избранницы, устремляет на нее нежный взор."Есть за горами, за лесами маленькая страна, Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна, Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет, Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет!" – подписала видео Ксения Собчак, словами из песни Наташи Королевой "Маленькая страна".В комментариях отметился и Константин Богомолов. "Любовь моя, освобожденная женщина Востока! Ты делаешь меня самым счастливым ❤", – признался именинник. Подписчики пришли в восторг от нежностей влюбленных, но нашлись и те, кто усмотрел в этом негативный тайный смысл.Дескать, выложила это видео назло бывшему мужу, актеру , который недавно в Stories обнародовал фотографию новой возлюбленной, молодой актрисы Нино Нинидзе.