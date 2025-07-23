Об этом сообщили в СУ СК России по Владимирской области.

Следственный отдел по Александровскому району ведет расследование уголовного дела об убийстве, в котором подозревается 52-летняя жительница Струнино. По информации СУ СК России по Владимирской области, трагические события произошли 7 июня в квартире, где проживал брат подозреваемой.По данным следствия, женщина пришла в квартиру, где жили ее родители, и обнаружила там посторонних людей. В результате возникшей ссоры, она сначала выгнала незваных гостей с применением биты, а затем нанесла брату несколько ножевых ранений, оказавшихся смертельными.Установлено, что на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства, включая орудие убийства.В настоящее время назначены необходимые экспертизы, следственные действия продолжаются.Александровский городской суд вынес приговор 60-летнему жителю Московской области, которого признали виновным в смерти своего соседа по даче.