Евгений Павлов, корреспондент 6 канала Мебель, строительный мусор, оконные рамы, покрышки. Так выглядит контейнерная площадка на улице Ноябрьская. Ей пользуются жители всего Юрьевца. По

Евгений Павлов, корреспондент 6 канала Мебель, строительный мусор, оконные рамы, покрышки. Так выглядит контейнерная площадка на улице Ноябрьская. Ей пользуются жители всего Юрьевца. По словам местных, строительный мусор не вывозится уже около месяца. Неприятный запах ощутим за несколько метров от помойки. На асфальте липкие лужи. Мусорка предназначена для шести домов: номер 2, 3, 6, 8,