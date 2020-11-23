Дети с ограниченными возможностями здоровья получат сладкие подарки к Новому году во всех районах Камчатского края. С инициативой выступил глава региона Владимир Солодов на совещании по подготовке к предстоящим праздникам.

Дети с ограниченными возможностями здоровья получат сладкие подарки к Новому году во всех районах Камчатского края. С инициативой выступил глава региона Владимир Солодов на совещании по подготовке к предстоящим праздникам.В связи с пандемией коронавируса традиционная губернаторская елка в Петропавловске-Камчатском отменена. Но ребята без подарков не останутся."Я предлагаю приобрести для детей с ограниченными возможности сладкие подарки и отправить их адресатам. Наша задача сделать так, чтобы к новому году ребята эти подарки получили", – сказал Солодов.Сегодня в регионе проживают 1,4 тысячи детей с ограниченными возможностями. С 16 по 25 декабря администрации районов и социальные организации доставят им подарки на дом.Праздничное настроение детям создаст и конкурс рисунков "Новогодняя Камчатка". Он пройдет во всех школах. Ребята, занявшие первые три места в рамках одного учебного заведения, получат сладкие подарки. А победителям регионального уровня вручат конструкторы, из которых можно сложить карту Камчатского края.Определенные категории жителей региона получат социальные выплаты на приобретение новогодних подарков. На пособие могут рассчитывать дети, у которых родители – неработающие инвалиды или пенсионеры. Также право на выплату имеют дети из многодетных семей, семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, а также инвалиды и одинокие пенсионеры."Выплата составляет 600 рублей для определенных категорий семей с детьми, а также для одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов. В Алеутском районе и в Корякском округе эта сумма несколько выше – 700 рублей", – рассказала зампред правительства края Виктория Сивак.Деньги уже получили 3 400 человек. Планируется, что до конца года помощь будет оказана 8 400 камчатцам.