Госдума на пленарном заседании в среду, 24 марта, приняла в первом чтении законопроект о квоте на социальную рекламу в интернете. Согласно поправкам, такой контент должен составлять до 5% площадей или времени.

Госдума на пленарном заседании в среду, 24 марта, приняла в первом чтении о квоте на социальную рекламу в интернете. Согласно поправкам, такой контент должен составлять до 5% площадей или времени.Такая обязанность формально существует и для интернет-компаний, отметил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. "На практике норма о квоте на соцрекламу действует для ТВ и уличных щитов из‑за сложности измерения рекламы в интернете", – сказал он.Законопроект предусматривает распространение квот на соцрекламу на все площадки, включая интернет, добавил Хинштейн. Парламентарий уточнил, что на первом этапе проект закона затронет крупнейшие сервисы – «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.По словам Хинштейна, нормативно-правовым актом предполагается создание системы мониторинга и единого оператора размещения. Он будет получать прогнозные показатели объемов рекламы на площадках и размещать социальный контент в рамках доли в 5%.Министерство цифрового развития России может получить право назначать НКО-оператора рекламного пространства.