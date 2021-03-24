Второй этап иммунизации прошли около 34 500 жителей Владимирской области. А всего в 33 регионе привились почти 46 800 человек. Больше всего привитых во Владимире: 12929 человек прошли первый этап

Второй этап иммунизации прошли около 34 500 жителей Владимирской области. А всего в 33 регионе привились почти 46 800 человек. Больше всего привитых во Владимире: 12929 человек прошли первый этап вакцинации, 9219 из их числа – второй этап. В Коврове и Ковровском районе привилось 6627 человек, второй этап уже прошли 5024 жителя. Замыкает тройку лидеров