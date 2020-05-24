Бывшую приму Большого театра хлебом не корми, только дай поэпатировать публику. Свежее фото Анастасии Волочковой, на котором она позирует в крохотных шортиках в шпагате на мокрой траве, вызвало бурю эмоций не только у поклонников.

Бывшую приму Большого театра хлебом не корми, только дай поэпатироватьпублику. Свежее фото Анастасии Волочковой, на котором она позирует в крохотныхшортиках в шпагате на мокрой траве, вызвало бурю эмоций не только упоклонников.Певица Кристина Есаян в ужасе от снимка знаменитости. Пословам вокалистки, танцовщица давно опошлила балетное искусство откровеннымикадрами."Меня возмущает ваше поведение, Анастасия! Вам не стыдно? Навас смотрит молодежь, девочки берут с вас нехороший пример! Хватит позорить искусство!" – набросилась на знаменитость певица.Кристина отметила, что раньше публикации балерины былискромнее. Анастасия восхищала невероятной гибкостью, грацией, соотечественникигордились ею. Сегодня ситуация другая: в интернете масса порталов с обнаженнымиснимками Анастасии Волочковой.Есаян опасается, что Волочкова введет новую моду. Ходить ифотографироваться полуголой станет нормой у молодого поколения. Певица считает,что танцовщице надо задуматься над собственным поведением.19 Май 2020 в 1:43 PDT"Если бы вы жили в Грозном и вели такой образ жизни,публикуя дальше такие фотографии, оскорбительные данному народу, вас бы Рамзан Кадыроввыгнал бы из города", – рассудила . Артистка считает,что давно перестала заслуживать статуса балерины.