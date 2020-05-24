Бывшую приму Большого театра хлебом не корми, только дай поэпатировать
публику. Свежее фото Анастасии Волочковой, на котором она позирует в крохотных
шортиках в шпагате на мокрой траве, вызвало бурю эмоций не только у
поклонников.
Бывшую приму Большого театра хлебом не корми, только дай поэпатировать
публику. Свежее фото Анастасии Волочковой, на котором она позирует в крохотных
шортиках в шпагате на мокрой траве, вызвало бурю эмоций не только у
поклонников.
Певица Кристина Есаян в ужасе от снимка знаменитости. По
словам вокалистки, танцовщица давно опошлила балетное искусство откровенными
кадрами.
"Меня возмущает ваше поведение, Анастасия! Вам не стыдно? На
вас смотрит молодежь, девочки берут с вас нехороший пример! Хватит позорить искусство!" – набросилась на знаменитость певица.
Кристина отметила, что раньше публикации балерины были
скромнее. Анастасия восхищала невероятной гибкостью, грацией, соотечественники
гордились ею. Сегодня ситуация другая: в интернете масса порталов с обнаженными
снимками Анастасии Волочковой.
Есаян опасается, что Волочкова введет новую моду. Ходить и
фотографироваться полуголой станет нормой у молодого поколения. Певица считает,
что танцовщице надо задуматься над собственным поведением.
19 Май 2020 в 1:43 PDT
"Если бы вы жили в Грозном и вели такой образ жизни,
публикуя дальше такие фотографии, оскорбительные данному народу, вас бы Рамзан Кадыров
выгнал бы из города", – рассудила . Артистка считает,
что давно перестала заслуживать статуса балерины.