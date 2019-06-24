Андрей Аршавин подал на развод еще в начале года, однако до сих пор идет процесс. В ходе разбирательств всплыли новые сенсационные данные.

Андрей Аршавин подал на развод еще в начале года, однако до сих пор идет процесс. В ходе разбирательств всплыли новые сенсационные данные.Сегодня, 24 июня, в Санкт-Петербурге состоится финальное судебное заседание, в ходе которого должны определить сумму алиментов Андрея Аршавина. Изначально жена Алиса требовала, чтобы он выплачивал ежемесячно порядка 350 тысяч рублей в месяц, но тот категорически отказался.Представляющий интересы Алисы Аршавиной звездный адвокат Александр Добровинский рассказал: "Г-н Аршавин очень умело прячет свои доходы, видимо, чтобы избежать больших алиментов. Надеюсь, что суд примет справедливое решение, тут уже, как говорится, нужно действовать по принципу "с паршивой овцы и шерсти клок".Однако проблемы с алиментами это еще пол беды. Выяснилось, что Андрей Аршавин не желает давать прописки их с Алисой двухлетней дочери Есене. "Человек, который не хочет видеть своего ребенка и помогать ему, не достоин звания отца. Девочку из-за отсутствия прописки не берут в сад, это чудовищно", – цитирует защитника Алисы Аршавиной .Оказывается, женщина не может отправить дочку в детский сад в Санкт-Петербурге, потому что у нее нет прописки. На протяжении многих недель Алиса практически умоляет футболиста зарегистрировать наследницу по адресу одной из нескольких его элитных квартир в городе на Неве, но тот игнорирует просьбы.Сама Алиса не может прописать дочь – в ее скромной квартире в 37 квадратных метров уже проживает несколько человек, включая маму. В данный момент дочь оказалась фактически бомжом.