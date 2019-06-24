Наталья Штурм предпочитает активный отдых – к примеру, походы в горы или морские путешествие. Последнее едва не закончилось трагически: артистка едва спаслась во время шторма на юге Франции.

Наталья Штурм предпочитает активный отдых – к примеру,походы в горы или морские путешествие. Последнее едва не закончилосьтрагически: артистка едва спаслась во время шторма на юге Франции.Драмой для обернулась прогулка на яхте вдольфранцузского побережья. Семеро друзей прибыли к прибрежному городку наюго-востоке страны. На берег отправились на катере. Пока компания отдыхала вресторане, начался шторм.Обслуживающий персонал рекомендовал Наталье Штурм и еедрузьям переправиться на яхту, пока буря еще не разыгралась вовсю. Совету онипоследовали, однако по пути к яхте катер перевернулся. Плавать в компании,кроме Натальи, умел только один "мореход" – остальные простодержались за перевернутое судно."Нам посоветовали сесть в моторную лодку, чтобы успетьдобраться до места, где бросило якорь наше судно. А в то время шторм был ужетри-четыре балла – опасно плыть. Плюс ко всему все были очень веселые,распевали песни и при этом расшатывали лодку. Поэтому где-то на полпути она унас перевернулась", – рассказала Наталья.Терпящие бедствие провели в холодной воде целый час – покамимо не стали проходить корабли. Один из них забрал тех, кто не умел плавать, остальныхувезли пограничники. Документы остались на яхте, так что береговаяохрана еще занялась выяснением ее личности.В итоге, проведя час в холодной воде и еще час на ветру напричале, попала на яхту. По словам певицы, люди в компании были"статусные" – поэтому шума решили не поднимать. Однако артистка досих пор возмущена тем, что команда яхты, нанятая за хорошие деньги в Германии,не пришла им на помощь – прекрасно зная, в какой ситуации оказались пассажиры,пишет "Собеседник". Сейчас Штурм приходит в себя от пережитого на курорте в Болгарии.