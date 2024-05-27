В воскресенье, 26 мая, жители Меленковского района простились со своим земляком Андреем Большаковым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции.

В воскресенье, 26 мая, жители Меленковского района простились со своим земляком Андреем Большаковым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом рассказали наши коллеги из .Андрей родился в 1989 году. Он добровольцем отправился на СВО, где служил оператором отделения огневой поддержки штурмовой роты. Храбрый мужчина погиб при выполнении боевой задачи.Отмечается, что на похоронах военнослужащего собрались родные и знакомые, представители местной администрации и райвоенкомата.