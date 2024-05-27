Смотрите Вести в 9 утра: проект археологического парка Сунгирь должны завершить в этом...
Смотрите "Вести" в 9 утра: проект археологического парка "Сунгирь" должны завершить в этом году
Курс раненого бойца
- Врачи Пигановского медцентра возвращают к полноценной жизни ветеранов спецоперации.
Бизнес-наставничество
- В Суздале встретились студенты и бизнесмены. Разговор о будущем региональной экономики.
Сунгирь: новая глава
- Проект археологического парка "Сунгирь" должны завершить в этом году. Владимирские музейщики продолжают дело археолога Отто Баддера.