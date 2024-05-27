Во Владимирской области 143 отца получают пособие по уходу за ребенком В пресс-службе Социального...

Во Владимирской области 143 отца получают пособие по уходу за ребенкомВ пресс-службе Социального фонда России сообщают, что более 140 мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка.Если женщина не стала полностью использовать положенный декрет и вышла на работу, - отец может осуществлять уход за ребенком. Причем для оформления такого отпуска мужчине необходимо только подать соответствующее заявление на работе.Любопытно, что раньше к нему нужно было приложить пакет документов: копию свидетельства о рождении малыша, справку о том, что мама не получает пособие по уходу, справку о доходах отца с предыдущего места работы...Но теперь ОСФР самостоятельно получает соответствующую информацию в рамках межведомственного взаимодействия.Отметим, что время отпуска засчитывается папе в стаж, а также формирует его индивидуальный пенсионный коэффициент:1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком;3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком;5,4 коэффициента за третьим и четвертый ребенком.Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально.Минимальный размер пособия по уходу составляет 9 227,24 рубля, максимальный — 49 123,12 рубля.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений