В Twitter появилось забавное видео с американским президентом. На нем показан фрагмент встречи Дональда Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В Twitter появилось забавное видео с американскимпрезидентом. На нем показан фрагментвстречи Дональда Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.Известно, что президент США не переносит кашляющих рядом с собой людей.Трюдо же позволил себе кашлянуть на встрече Дональдом Трампом. Инцидент произошелв Белом доме, когда американский лидер отвечал на вопросы журналистов.промолчал, но на его лице считалосьявное раздражение. Ведь таким образом его прилюдно унизили, не посчитавшись с егомнением. Президент воздержался от комментариев инцидента. Зато в социальныхсетях появилось множество высказываний на этот счет."Посмотрите, как меняется Трамп, когдаТрюдо кашляет", — отметил один из пользователейСети.