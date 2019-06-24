В Twitter появилось забавное видео с американским
президентом. На нем показан фрагмент
встречи Дональда Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
В Twitter появилось забавное видео с американским
президентом. На нем показан фрагмент
встречи Дональда Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Известно, что президент США не переносит кашляющих рядом с собой людей.
Трюдо же позволил себе кашлянуть на встрече Дональдом Трампом. Инцидент произошел
в Белом доме, когда американский лидер отвечал на вопросы журналистов.
промолчал, но на его лице считалось
явное раздражение. Ведь таким образом его прилюдно унизили, не посчитавшись с его
мнением. Президент воздержался от комментариев инцидента. Зато в социальных
сетях появилось множество высказываний на этот счет.
"Посмотрите, как меняется Трамп, когда
Трюдо кашляет", — отметил один из пользователей
Сети.