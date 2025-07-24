Делом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В Петушинском районе Владимирской области разгорается крупный скандал, связанный с незаконной передачей земельного участка, на котором расположен общедоступный водоем, в частную собственность. По факту превышения должностных полномочий уже уголовное дело.Должностные лица администрации одного из сельских поселений поселка Санинского ДОКа незаконно, без проведения торгов, передали участок земли с прудом в частные руки.После этой сделки доступ местных жителей к водоему, который всегда был общественным местом отдыха, оказался ограничен металлическим забором. Предполагается, что новый собственник планирует организовать на территории платную рыбалку.Инцидент вызвал широкое недовольство среди населения. Хотя глава администрации Нагорного сельского поселения Ольга Копылова заявила о законности процедуры, теперь это предстоит выяснить следствию.По поручению руководителя следственного управления СК России по Владимирской области Артема Кулакова возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин также поручил доложить ему о ходе расследования. Следователи изучают изъятую документацию и проводят необходимые действия для проверки законности действий сотрудников местного самоуправления.