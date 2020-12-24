По словам Елены Утемовой - директора департамента по здравоохранению, на этой неделе наступила хрупкая стабильность. Рост заболеваемости остановился.

По словам Елены Утемовой - директора департамента по здравоохранению, на этой неделе наступила хрупкая стабильность. Рост заболеваемости остановился.Поэтому призывает всех в наступающие новогодние праздники соблюдать ограничительные меры. В общественных местах ходить только в масках и не собираться большими компаниями. В праздники поликлиники будут работать. Поэтому, если заболели, то звонить туда, а не в Скорую помощь. Неотложка тоже будет работать в усиленном режиме. И как подарок к Новому году - жителям области - более 50000 тысяч доз вакцины от коронавируса.