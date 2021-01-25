Александровская свалка в деревне Машково закрыта. Но не только для московского мусора , но и для отходов, которые собирались в районе. Куда теперь повезут александровский мусор?

Александровская свалка в деревне Машково закрыта. Но не только для московского мусора , но и для отходов, которые собирались в районе. Куда теперь повезут александровский мусор?"Сегодня у нас праздник! Александровская свалка закрыта!" - такой пост появился в интернете 19 января. За это решение активисты общественной организации "Народный патруль" боролись больше года: выставляли блок-посты, преграждали путь машинам с московскими номерами, писали заявления в Росприроднадзор, прокуратуру, другие ведомства. Они же с помощью лабораторных исследований выявили загрязнение почвы у полигона. И это только часть расследований.- Мы находимся на той самой скандальной Александровской свалке в деревне Машково. Несколько дней назад сюда запретили ввоз отходов. Экоактивисты приписывают эту победу себе, но так ли однозначна эта ситуация, мы с вами сейчас разберемся.Закрыли свалку не активисты, а компания "Экоресурс", - заявляет её исполнительный директор. Главная причина – невыгодность дальнейшего содержания. По словам Игоря Крицкого, в 2018-ом-19-ом годах территориальная схема предусматривала завоз отходов из иных субъектов, в том числе из Москвы, и тариф составлялся с учетом поступающих объемов. Однако после корректировки схемы ТКО, где ввоз мусора из "чужих" регионов запрещен, тариф не изменился. А следовательно, компания стала терпеть убытки.Игорь Крицкий, исполнительный директор ООО «Экоресурс»:- Нами было принято решение о прекращении размещения отходов в связи с тем, что... наши текущие расходы на содержание и эксплуатацию этого полигона текущий тариф не покрывает даже на 30 процентов. В тариф для размещения отходов жителей города Александрова была взята только 10-ая часть расходов. Деятельность общественных движений никак не повлияла на принятие этого решения."Похоронили " почти 400 миллионов рублей, - рассказывает директор предприятия. На эти деньги приобрели дорогие установки по фильтрованию воды, технику и многое другое. При этом закрытие свалки для принятия отходов не снимает с Экоресурса обязательств по её содержанию. Договор аренды будет действовать до 2027 года. Однако, сейчас главный вопрос - куда теперь вести александровский мусор?Игорь Крицкий, исполнительный директор ООО «Экоресурс»:- В любом случае решение принимает департамент природопользования о корректировке территориальной схемы о перераспределении отходов, но на ближайшем от нас расстоянии находятся 3 объекта по размещению отходов: Киржачский полигон, Кольчугинский и полигон в деревне Бабанино. В среднем в сутки образуется порядка ста тысяч тонн отходов. Я думаю, что их можно перераспределить между тремя объектами, либо перенаправить на один.Тем временем «Народный патруль» продолжает свою деятельность. Общественники записали обращение к руководителю департамента природопользования Владимирской области Татьяне Клименко. Какой окажется цена победы?Дмитрий Полянский – председатель ВРОО «Народный Патруль»:- Мы требуем от департамента природопользования и от Клеменко Татьяны Львовны немедленно предоставить действующие объекты для размещения отходов Александровского района.Анастасия Иванова – депутат Александровского района:- Второй вопрос: повышение тарифов. Тарифы повышает Департамент цен и тарифов. Тариф не может вырасти в разы. Есть определенные нормативы повышения тарифов и превышать их нельзя..Закрытие объекта породило и другие вопросы: когда будет организован раздельный сбор мусора? Где будет размещаться пункт переработки, и когда он заработает? Свой запрос в администрацию области направили и "Вести", но пока ответа на него нет.Любовь Истратова, Семен Карпов