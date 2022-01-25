Москва недовольна действиями украинских военных возле границ с Донбассом.
Москва недовольна действиями украинских военных возле границ с Донбассом.
Украина увеличивает военное присутствие рядом с Донбассом. В Кремле расценивают такие действия как подготовку к наступлению, что безусловно не может не беспокоить Россию. Поэтому данные шаги воспринимаются как угроза безопасности.
"Мы хотели бы, чтобы в многочисленных заявлениях страны НАТО каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине", – заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Незалежная уже получила от США необходимое оружие, которое будет использовать при вероятном нападении, пишет .
Также он добавил, что возле границ с Донбассом Украина разместила 120 тысяч своих военнослужащих. Войска ДНР в свою очередь тоже приведены в полную боеготовность.
Напомним, из-за ухудшения обстановки на юго-востоке Украины Америка, Великобритания и Австралия решили вывезти из страны своих дипломатов. В то же время в Североатлантическом альянсе выразили готовность введения войск в Румынию.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США сообщили о намерении Джо Байдена направить военную помощь в Европу.