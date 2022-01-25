Москва недовольна действиями украинских военных возле границ с Донбассом.

Москва недовольна действиями украинских военных возле границ с Донбассом.Украина увеличивает военное присутствие рядом с Донбассом. В Кремле расценивают такие действия как подготовку к наступлению, что безусловно не может не беспокоить Россию. Поэтому данные шаги воспринимаются как угроза безопасности."Мы хотели бы, чтобы в многочисленных заявлениях страны НАТО каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине", – заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Незалежная уже получила от США необходимое оружие, которое будет использовать при вероятном нападении, пишет .Также он добавил, что возле границ с Донбассом Украина разместила 120 тысяч своих военнослужащих. Войска ДНР в свою очередь тоже приведены в полную боеготовность.Напомним, из-за ухудшения обстановки на юго-востоке Украины Америка, Великобритания и Австралия решили вывезти из страны своих дипломатов. В то же время в Североатлантическом альянсе выразили готовность введения войск в Румынию.Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США сообщили о намерении Джо Байдена направить военную помощь в Европу.