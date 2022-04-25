Предоставление льготного кредита начинающим предпринимателям – это реально? Что нужно сделать чтобы получить займ на предпринимательские цели на льготных условиях?

Предоставление льготного кредита начинающим предпринимателям – это реально? Что нужно сделать чтобы получить займ на предпринимательские цели на льготных условиях?В настоящее время банки выдвигают такие условия кредитования, что граждане с более низкими доходами неспособны к их исполнению. Что уж говорить о начинающих предпринимателях. Именно они нуждаются в финансовой поддержке и льготных условиях кредитования. Законодательством РФ закреплено несколько программ по поддержке таких предпринимателей, но не все из граждан знают, куда и с чем идти.Где можно узнать про лучшие условия кредитования?Первоначально вам необходимо обратиться в органы социальной защиты вашего региона и уточнить информацию о предоставляемых льготах. В каждом городе действует своя программа по предоставлению кредитов начинающим предпринимателям.Многие банки проявляют инициативу в рамках социальной программы и готовы малому бизнесу предоставить беспроцентный кредит. Для этого необходимо обратиться за консультацией к работникам выбранного банка и попросить разъяснить условия такого кредитования. Но даже если такая программа существует, не всегда можно получить положительный ответ.В этом случае лучше следует пойти в другие кредитные организации. Многие из них предлагают кредиты без предоставления залога. Если вы не можете найти людей, которые готовы за вас поручиться, банк согласен выдать вам срочно кредит под залог.Чем может помочь Тинькофф Банк?Условия, на которые можно под залог на предпринимательские цели в Тинькофф Банке:срок кредита до 3 лет;сумма до 15 млн ₽;процентная ставка от 14,9%;паспорт РФ;быть совершеннолетним;наличие недвижимости для залога;быть гражданином РФ.Подводим выводы о получении кредитаК сожалению, начинающие предпринимателя не являются для банков привлекательными заемщиками, поэтому в настоящее время очень мало кредитных учреждений, готовых создать все условия для предоставления льготных условий, несмотря на государственную программу поддержки.Выгодный кредит в день обращения без справок и без поручителей может быть оформлен на сумму, достигающую максимум 15 миллиона рублей.Кредит на отдых или автокредит вам оформить без справок и без поручителей не дадут, а вот на покупку техники, ремонт или на прочие расходы для развития бизнеса, банк с удовольствием предоставит.Акционерное Общество "Тинькофф Банк"ОГРН 102773964228123060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.