Главный государственный врач принял решение сократить карантин для контактировавших с больными ковидом с двух недель до семи дней. Правила вступают в силу с 26 января.

Главный государственный врач принял решение сократить карантин для контактировавших с больными ковидом с двух недель до семи дней. Правила вступают в силу с 26 января.Новые нормы распространяются также на тех, кто получил предписание Роспотребнадзора до даты вступления постановления в силу. Карантин в любом случае истекает через семь дней с момента выдачи, независимо от указанной в документе даты.Например, если карантин начался в 15 до 21 января, то он в любом случае истекает 27-го числа. Если больничный открыт после 21 января, то его закроют на седьмой день автоматически.Решение также распространяется на классы в школах и детсадах, где уже длится более семи дней. Очные занятия возобновятся 26 или 27 января, но по решению родителей карантин могут продлить до предписанных ранее 14 дней.В дальнейшем больничный для контактировавших с зараженными будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта. Карантин закрывается дистанционно, посещения поликлиники не требуется.Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев отметил, что болезнь при заражении "омикроном" протекает легче, чем при других штаммах коронавируса, и напоминает простуду. Медик остаться дома и принимать противовирусные препараты при симптомах ОРВИ.