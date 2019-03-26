Актриса рассказала о начале отношений с Олегом Табаковым. Марина Зудина отметила, что ее муж был очень смелым человеком, раз уж рискнул связаться со столь юной особой.

Актриса рассказала о начале отношений с Олегом Табаковым. МаринаЗудина отметила, что ее муж был очень смелым человеком, раз уж рискнул связатьсясо столь юной особой.Артистка стала возлюбленной Табакова будучи еще студенткой.По словам Марины Зудиной, ей было всего 16 поэтому об отношениях с женатым натот момент режиссером даже не задумывалась."Я не планировала, я не была в него влюблена. Я былавлюблена в Андрюшку Смолякова, но у нас не состоялся как бы… Все боялись,потому что мне не было 18, все спрашивали: "А сколько тебе лет?" Олег Павловичсамый смелый оказался. Хотя он дождался моих 18 лет", – заметила артистка винтервью YouTube-каналу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".В отношениях с возлюбленным Марина всегда ощущала дистанцию,она не позволяла себе панибратства. Даже во время ссор она понимала, кто передней."Я его несколько лет по имени отчеству называла и на "вы". Ястаралась избегать не "вы", не "ты", вот это уж талант. Я понимала, что мы неравны", – заметила артистка.Звезда уверяет, что выходила замуж не по расчету. Марина Зудинаотметила, что не может заниматься любовью, не испытывая к человеку чувств. После артисткадобавила, что брак с режиссером больше вредил ее карьере."В меня олигархи быливлюблены и что? Я начала сниматься в кино в 18 лет. У меня были главные роли, яне была женой Олега Павловича. Я снималась у Тодоровского, я снималась у Фрэза,я снималась у Натансона. У меня было много проектов с главными ролями, какаякарьера? Выйдя замуж за Олега Павловича, я потеряла работу в кино", – рассудилаАртистка отметила, что этот год был для нее самым сложным. "Естьфотографии, я не плачу, я когда смотрю, разговариваю – нормально. Мне больно,когда неожиданное что-то, особенно голос", – отметила , елесдерживаясь от слез.