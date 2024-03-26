В Собинке местный житель попытался напасть с ножом на сотрудника полиции В отношении жителя...

В Собинке местный житель попытался напасть с ножом на сотрудника полицииВ отношении жителя Собинки завершено расследование уголовного дела. Он обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.Кроме того, следствием установлено, что в декабре 2023 года обвиняемый, находясь в гостях у знакомой, украл у нее мобильный телефон. Сотрудники полиции прибыли к дому злоумышленника."Не желая быть задержанным и привлеченным к уголовной ответственности, последний стал демонстрировать представителям власти нож и, игнорируя их требования бросить орудие, начал движение с ножом в сторону начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Собинскому району, однако был обезврежен", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Уголовное дело направлено в суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений